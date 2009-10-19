Задержан директор районных электросетей

В Житомирской области сотрудники УБОПа задержали директора районных электросетей, который требовал и получил 15 тыс. грн. взятки от руководителя фирмы за списание долгов за использованную электроэнергию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УМВД Украины в Житомирской области, прокуратура области возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.