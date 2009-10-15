Реклама трех мобильных операторов обманывает потребителей?

Антимонопольный комитет Украины рекомендовал ЗАО «Киевстар Дж. Эс. Эм.», ЗАО «Украинская мобильная связь» и ООО «Астелит» в 10-дневный срок прекратить действия, содержащие признаки нарушения законодательства о защите от недобросовестной конкуренции, в виде распространения сведений с неполными данными о цене на услуги, которые эти операторы предоставляют.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС).

Согласно сообщению, по результатам проведенного исследования и заседания в АМК с участием представителей НКРС 14 октября, реклама вышеуказанных мобильных операторов на собственные услуги не содержит полных сведений, что может вводить потребителей в заблуждение. В частности, рекламируя собственные, так называемые, «нулевые тарифы», операторы не отмечают полные условия, при которых эти тарифы действуют, из-за чего у потребителей возникает мысль о возможности пользоваться такими тарифами при любых условиях.

«Антимонопольный комитет Украины рекомендовал ЗАО «Киевстар Дж. Ес. Эм.», ЗАО «Украинская мобильная связь» и ООО «Астелит» в 10-дневный срок прекратить действия, которые содержат признаки нарушения законодательства о защите от недобросовестной конкуренции в виде распространения сведений с неполными данными о цене на услуги, которые они предоставляют», - отмечается в сообщении.

По данным НКРС, представители операторов мобильной связи согласились с решением АМК и отметили, что рекомендации Комитета будут способствовать открытой и прозрачной конкуренции на рынке мобильной связи.

По словам и.о. председателя НКРС Владимира ЗВЕРЕВА, сотрудничество Комиссии и АМК «при решении этого вопроса дало позитивные результаты».

Как сообщили в АМК, решение принято с учетом согласия трех операторов мобильной связи выполнить требования Комитета в ближайшее время.

По данным и.о. председателя АМК Александра МЕЛЬНИЧЕНКО, Комитет возбудил дела и расследует рекламную деятельность других операторов мобильной связи (ЗАО «Украинские радиосистемы», филиалы «Утел» ОАО «Укртелеком» и ООО «Голден телеком»), которые отказались сотрудничать с Антимонопольным комитетом.

По его словам, если эти операторы не изменят позицию и будут продолжать распространять недостоверную рекламу услуг, АМК применит жесткие санкции в виде штрафа до 5% годового оборота каждой из компаний.

Справка УНИАН. 9 июля 2009 г. НКРС приняла решение о запрете операторам телекоммуникаций устанавливать тарифы на услуги подвижной (мобильной) связи в размере 0,00 грн. за тарифную единицу услуги (временную или количественную) без учета себестоимости этих услуг и получения прибыли, поскольку такие действия являются нарушением требований законодательства в сфере телекоммуникаций (ст. 67 Закона Украины «О телекоммуникациях»); а также обязать операторов мобильной связи, предоставлять потребителям исчерпывающую информацию о конечной стоимости услуг и привести свою деятельность по информированию потребителей и установлению тарифов в соответствие с законодательством в срок до 1 вересня 2009 г.