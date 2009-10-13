На картине неизвестного автора нашли отпечаток пальца Леонардо да Винчи

На картине неизвестного автора «Молодая девушка в профиль в платье эпохи Возрождения», которую датировали ранним периодом XIX столетия и продали в конце 90-х годов прошлого века за 19 тыс. долларов на аукционе Christie`s, найден отпечаток пальца Леонардо да Винчи.

Как сообщает «Газета.ру» издание Antiques Trade Gazette со ссылкой на заявление профессора истории университета в Оксфорде Мартина КЕМПА пишет, что один из отпечатков пальцев на картине имеет высокую степень сходства с рисунком пальца Леонардо да Винчи, найденным на его картине «Святой Иероним».