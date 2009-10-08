4% жителей Севастополя стоят на учете в психиатрической больнице

4% жителей Севастополя состоят на учете в городской психиатрической больнице, при этом «на фоне других регионов Украины Севастополь выглядит хорошо», заявил главный врач городской психиатрической больницы Георгий КАДОМЦЕВ в интервью Севастопольской государственной региональной телерадиокомпании.

По словам Г.КАДОМЦЕВА, «у нас в Севастополе есть положительная тенденция - снижение больных с умственной отсталостью. То есть, стали рождаться более здоровые дети».

Тем не менее, сказал он, «психическое состояние здоровья севастопольцев нас не удовлетворяет ни в какой мере. Достаточно сказать, что у нас на учете состоит 15 тысяч 245 больных, это 4% населения города. Из них по поводу психических заболеваний - 9 тысяч 204 человек, детей - 1 тысяча 256 (в том числе 120 детей-инвалидов), подростков - 380, инвалидов-взрослых - 1 тысяча 700 человек».

Кроме того, как сообщил главный врач, «у наркологов города на учете состоит более 6 тысяч человек. Причем с наркоманией - 1 тысяча 67, остальные - больные алкоголизмом. И это нас крайне тревожит. Это еще к нам попадают наиболее тяжелые случаи».

Вместе с тем, как отметил Г.КАДОМЦЕВ, «на фоне других регионов Украины Севастополь выглядит хорошо». Комментируя приведенные недавно одним харьковским ученым данные о том, что «в Севастополе самая высокая заболеваемость наркоманией», Г.КАДОМЦЕВ отметил: «Мы знаем, у нас самая высокая заболеваемость алкогольными психозами. Пьют одинаково, наркотиков употребляют одинаково. У нас замечательная выявляемость. Вот за счет выявляемости мы так выглядим на фоне других регионов».