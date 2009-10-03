Погода на 4 октября

4 октября на территории Украины, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность, без осадков, только в южной части пройдут кратковременные дожди, местами гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура ночью 2-7° тепла, на поверхности грунта, а в Карпатах и на севере Левобережья местами и в воздухе будут наблюдаться зазимки 0-минус 4°, в южной части температура 8-13° тепла; днем в Украине 14-19°, в западных областях и в Крыму до 21°.

В Киевской области сохранится переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 2-7° тепла, на поверхности грунта зазимки 0- минус 4°, днем 14-19° тепла; в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 16-18°.