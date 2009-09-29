Украина и Португалия подписали договоренность о заробитчанах

Украина и Португалия подписали Административную договоренность к Соглашению о социальном обеспечении граждан.

Как сообщил УНИАН руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Василий КИРИЛИЧ, во исполнение договоренности, достигнутой 7 июля с.г. между заместителем министра иностранных дел Украины Константином ЕЛИСЕЕВЫМ и государственным секретарем по вопросам социальной защиты Португалии Педру МАРКЕШЕМ во время подписания Соглашения между Украиной и Португалией о социальном обеспечении, 25 сентября с.г. была подписана Административная договоренность к данному соглашению.

От имени Украины документ подписал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Португалии Ростислав ТРОНЕНКО, от португальской стороны – министр труда и социальной солидарности Жозе Антониу Виейра да СИЛВА.

Административная договоренность определяет порядок применения положений двустороннего Соглашения о социальном обеспечении и процедуру отношений между компетентными учреждениями государств, в частности механизм осуществления социальных выплат, таких как пенсия, помощь по уходу за ребенком, помощь по безработице. С подписанием Административной договоренности завершен процесс заключения двустороннего договора в сфере социальной защиты.

Подписанный 25 сентября документ дает возможность безотлагательного применения двустороннего Соглашения о социальном обеспечении сразу после его ратификации парламентами обеих стран.

Справка УНИАН. Положениями Соглашения о социальном обеспечении граждан, в частности, закрепляется право на получение украинскими гражданами, которые легально работают и проживают на территории Португалии, пенсий и помощи в связи с временной неработоспособностью, безработицей, несчастным случаем на производстве, потерей кормильца, по возрасту, по инвалидности, за выслугу лет, а также в связи с материнством, рождением ребенка и уходом за ребенком до достижения им трехлетнего возраста и тому подобное.

Соглашением вводится порядок зачисления трудового стажа, приобретенного украинскими гражданами во время работы в Португалии, при определении сроков и сумм пенсионного обеспечения.