Полтавские школьники получат 2 недели каникул вместо одной?

Полтавская областная государственная администрация рекомендовала школам области перенести срок осенних каникул с 23 на 15 октября и продлить их до 1 ноября с целью экономии энергоресурсов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил начальник Главного управления образования Полтавской ОГА Владимир МИРОШНИЧЕНКО, находясь в Кременчуге.

По его словам, каникулы планируется перенести с целью экономии газа для отопления учебных заведений.

«Перенести необходимо каникулы и продлить их срок до 1 ноября. Первая неделя каникул будет как плановая, а вторую необходимо будет отработать по субботам. При этом мы никакой закон не нарушаем», - заявил В.МИРОШНИЧЕНКО.