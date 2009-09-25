Полтавские школьники получат 2 недели каникул вместо одной?
17:49, 25 сентября 2009Общество
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А после будут отрабатывать по субботам
Полтавская областная государственная администрация рекомендовала школам области перенести срок осенних каникул с 23 на 15 октября и продлить их до 1 ноября с целью экономии энергоресурсов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил начальник Главного управления образования Полтавской ОГА Владимир МИРОШНИЧЕНКО, находясь в Кременчуге.
По его словам, каникулы планируется перенести с целью экономии газа для отопления учебных заведений.
«Перенести необходимо каникулы и продлить их срок до 1 ноября. Первая неделя каникул будет как плановая, а вторую необходимо будет отработать по субботам. При этом мы никакой закон не нарушаем», - заявил В.МИРОШНИЧЕНКО.
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