Тимошенко предлагает создать зону свободной торговли с Канадой

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНО считает, что экономическое сотрудничество Украины и Канады станет более эффективным после подписания межправительственного соглашения о создании зоны свободной торговли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время встречи с министром международной торговли Канады Стоквеллом ДЕЕМ.

«Я думаю, что наше сотрудничество в экономике будет более эффективным, если мы создадим между нашими странами зону свободной торговли», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр считает наиболее перспективным сотрудничество двух стран в области ядерной энергетики, АПК, здравоохранении и создании космических средств связи.

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, сейчас, в условиях кризиса, Украина и Канада должны разработать специальные формы сотрудничества, которые позволят преодолеть кризисные явления в национальных экономиках.

В свою очередь министр торговли Канады С.ДЕЙ сообщил, что в ходе своего визита он провел встречи с представителями Кабинета министров Украины, в ходе которых были достигнуты договоренности о реальных проектах, в частности, в аэрокосмическом секторе и сельском хозяйстве.

«Мы договорились о сотрудничестве в создании спутниковых систем связи накануне чемпионата Европы по футболу в 2012 году. Этот спутник связи будет очень мощным и способным не только освещать события чемпионата. Не знаю, поможет ли он выиграть Украине, но весь мир сможет наблюдать за его ходом», - добавил он.

Между тем в информационной службе министра торговли Канады уточнили, что в ходе визита С.ДЕЯ в Украину было подписано соглашение между канадской компанией MacDoNalD, DettwilerD and Associates и Национальным космическим агентством Украины о создании спутниковых систем связи.

Кроме того, делегация Канады обсудила с представителями Министерства топлива и энергетики Украины научно-техническую целесообразность применения канадской технологии CANDU для расширения программы ядерной энергетики Украины.

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Между Украиной и Канадой вчера, 22 сентября, начались предварительные переговоры о свободной торговле. Об этом УНИАН сообщили в офисе министра международной торговли и министра по созданию тихоокеанских ворот для азиатско-тихоокеанских товаров Стоквелла ДЭЯ.

«Наше правительство делает все от него зависящее, чтобы создать новые возможности для канадского бизнеса на новых рынках. Канадские компании укрепляют свою деловую активность в Украине в таких сферах, как аэрокосмическая, коммуникационные технологии и сельское хозяйство», - отметил С.ДЭЙ.

Представители Канады и Украины в лице министра экономики Богдана ДАНИЛИШИНА договорились о встрече в ближайшем будущем для рассмотрения торговых и инвестиционных вопросов с целью способствовать экономическим отношениям и борьбы с протекционизмом.

Договор о свободной торговле с Украиной может в дальнейшем способствовать формированию новых рынков для канадского экспорта в диапазоне от машин, оборудования и фармацевтических товаров до сельскохозяйственной продукции и морепродуктов.

В 2008 г. канадский товарный экспорт в Украину составил 229,7 млн. долл. - 80% роста по сравнению с предыдущим годом. В 2008 г. на первом месте среди канадского экспорта были сельскохозяйственные машины и аэрокосмическое оборудование.