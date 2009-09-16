Доллар в обменниках Киева продают дороже

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,51 грн./долл., что на 0,5% дороже по сравнению с 15 сентября, продают – по 8,63 грн./долл., на 0,4% дороже. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,45-8,56 грн./долл., по продаже – в пределах 8,58-8,70 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках повысился на 0,5% по сравнению с 15 сентября, и составляет 12,39/12,67 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,00-12,53 грн./евро, по продаже – в пределах 12,55-12,80 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 15 сентября, повысился на 1,2% и составил сегодня 0,2660 грн./рубль, продажи – на 0,4%, до 0,2795 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,26-0,276 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,275-0,29 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,51 грн./долл., что на 0,5% дороже, чем вчера, продажи – 8,63 грн./долл., на 0,3% дороже. Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,45-8,535 грн./долл., по продаже – в пределах 8,585-8,70 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева повысился на 0,6% со вчерашнего дня и составляет сегодня 12,43/12,68 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,00-12,50 грн./евро, по продаже – в пределах 12,60-12,90 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 15 сентября, повысился на 1,3% и составляет в среднем 0,2635 грн./рубль, продажи – на 0,7%, до 0,2814 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,25-0,275 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,277-0,29 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,45/8,70 грн., евро – 12,35/12,75 грн., рубль – 0,21/0,28 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,40/8,65 грн., евро – 12,10/12,80 грн., рубль – 0,25/0,28 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 8,45/8,58 грн., евро – 12,30/12,60 грн., рубль – 0,267/0,28 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 16 сентября, составляет: гривни к доллару США – 8,0042, к евро – 11,694937, к российскому рублю – 0,25829.