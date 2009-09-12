Прокуратура отказалась расследовать избиение фотокора УНИАН

Новокаховская районная прокуратура не нашла оснований, которые бы подпадали под действие ст.171 Уголовного кодекса Украины, для возбуждения уголовного дела по факту препятствования профессиональной деятельности фотокорреспонденту УНИАН Виталию ДАНИЛЬЧЕНКО во время рейдерской атаки на завод «Таврия».

Об этом УНИАН сообщили в Управлении МВД Украины в Херсонской области.

Как отметил собеседник агентства, таким образом собранные милицией материалы возвращены для дальнейшего расследования в органы внутренних дел.

Кроме того, как отметили в региональной милиции, сегодня следователь должен вручить В.ДАНИЛЬЧЕНКО направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы (установление степени тяжести телесных повреждений), по результатам которой будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.