Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,38 грн./долл., продают – по 8,59 грн./долл., курс немного повысился, по сравнению с 10 сентября. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,25-8,46 грн./долл., по продаже – в пределах 8,54-8,70 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках незначительно изменился, по сравнению с 10 сентября, и составляет 12,18/12,58 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,95-12,36 грн./евро, по продаже – в пределах 12,40-12,69 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 10 сентября повысился на 0,5% и составил 0,2609 грн./рубль, продажи – понизился на 0,2%, до 0,2762 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,25-0,271 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,27-0,28 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,41 грн./долл., продажи – 8,58 грн./долл. Курс незначительно повысился. Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,35-8,46 грн./долл., по продаже – в пределах 8,54-8,70 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 0,4%, по сравнению с 10 сентября, и составляет 12,26 грн./евро, продажи – без изменений – 12,56 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,15-12,33 грн./евро, по продаже – в пределах 12,49-12,68 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 10 сентября повысился на 1% и составляет в среднем 0,2596 грн./рубль, продажи – понизился на 0,4%, до 0,2771 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,24-0,269 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,274-0,28 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Правэкс-Банк»: доллар США – 8,40/8,60 грн., евро – 12,10/12,50 грн., рубль – 0,24/0,28 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,30/8,60 грн., евро – 12,00/12,80 грн., рубль – 0,25/0,28 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 8,30/8,55 грн., евро – 12,00/12,50 грн., рубль – 0,257/0,275 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 11 сентября, составляет: гривни к доллару США – 7,9944, к евро – 11,627855, к российскому рублю – 0,25884.