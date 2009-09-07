Тимошенко про газовый контракт, штрафы и истерики

Украина намерена направить заявку в ОАО «Газпром» (Россия) на поставку природного газа в 2010 году в объеме 32 млрд. куб. м.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня на брифинге в Кабинете министров.

По словам премьер-министра, в ближайшее время первый заместитель главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО отправится в Москву для того, чтобы подписать акты о потребленном Украиной объеме природного газа и о расчетах за его поставку.

«Господин ДИДЕНКО будет подписывать акты о потребленном объеме газа, который является абсолютно бесконфликтным для двух стран, и о проведенных расчетах. Безусловно, он повезет заказ на объем природного газа на следующий, 2010 год. Мы будем предлагать 32 млрд. куб. м газа в следующем году для Украины», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом премьер-министр напомнила, что ранее годовой объем потребления российского газа составлял 52 млрд. куб. м. «Сейчас мы переходим на 32 млрд. куб. м, а это означает, что мы замещаем газ другими видами энергоресурсов», - пояснила она.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что в соответствии с условиями контракта Украина может закупить у России природного газа как меньше, так и больше на 20% законтрактованного объема без применения штрафных санкций.

«Это стандартная норма, и она обусловлена тем, что под такие цифры планируется добыча газа в России, и поэтому эта цифра должна быть плановой», - добавила глава правительства.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что в соответствии с контрактом между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» в 2009 году предполагалась закупка газа в объеме 40 млрд. куб. м.

«Если бы не было кризиса и если бы мы не замещали природный газ другими энергоносителями, то Украина использовала бы этот газ в полном объеме. Именно поэтому нам нужен меньший объем. И если от 40 млрд. куб. м отнять 20%, то мы выйдем на тот объем газа, который нам необходим, - 32 млрд. куб. м на этот год», - пояснила она.

Премьер-министр также опровергла информацию о том, что Украина в связи со снижением объема поставок газа в 2009 году должна уплатить России штрафные санкции. «Истерия нагнетается исключительно теми украинскими политиками, которые скучают без «РосУкрЭнерго», без которого они не получают тех денег, которые получали раньше. У них нет взяток, поэтому и такие масштабные истерики», - считает Ю.ТИМОШЕНКО.

Справка УНИАН. 19 января ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали долгосрочный контракт на поставку российского газа украинским потребителям с 2009 по 2019 год включительно.

В соответствии с контрактом, цена на газ на 2009 год рассчитывается по европейской формуле цены с понижающим коэффициентом 0,8 (базовая цена – 450 долл. за 1000 куб. м). Таким образом, в 1-м квартале 2009 года цена на газ для Украины составляла 360 долл. за 1000 куб. м. Цена изменяется по формуле ежеквартально.

С 1 января 2010 года «Газпром» станет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.

Объем поставки газа в Украину в 2009 году, согласно контракту, должен составить 40 млрд. куб. м. При этом украинская сторона официально заявляла, что заинтересована в сокращении законтрактованных объемов импорта газа в 2009 году с 40 млрд. куб. м до 33 млрд. куб. м.

20 августа, выступая на собрании Всемирного конгресса украинцев во Львове, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что в 2010 году Украина закупит 25 млрд. кубометров российского газа. «Мы радикально сокращаем потребление природного газа, замещаем его всем, чем возможно. Если в 2007-м мы брали 52 млрд. кубометров газа, в этом году берем 33 млрд. кубометров российского газа, а в следующем году мы возьмем 25 млрд. кубометров», - сказала премьер.

28 августа Ю.ТИМОШЕНКО заявила на брифинге в Луганской области, что Украина ведет переговоры с Российской Федерацией о сокращении объемов закупки газа в 2010 году «Нафтогазом Украины» у «Газпрома» до 27 млрд. кубометров.

1 сентября на встрече в Польше Ю.ТИМОШЕНКО и российский премьер Владимир ПУТИН договорились о том, что объемы закупки газа Украиной в 2010 году будут определяться с учетом влияния кризиса на экономику.

6 сентября в интервью телеканалу «Интер» Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что за 7 месяцев после подписания соглашения о поставках российского газа Украина накопила штрафов за недобор газа на сумму 41,5 млрд. грн. При этом он сказал, что не верит в то, что Россия не применит к Украине штрафы за недобор законтрактованного газа.

Отвечая на вопрос журналиста, можно ли доверять гарантиям российской стороны относительно неприменения таких штрафов, В.ЮЩЕНКО ответил: «Какие гарантии могут быть, когда черным по белому написано (в соглашении – УНИАН), что за недобор российского газа в отопительный сезон покупатель платит 150% стоимости газа, а в межотопительные периоды – 300%?».