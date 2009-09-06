Ющенко не верит ни России, ни Тимошенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не верит в то, что Россия не применит штрафы за недобор Украиной законтрактованного газа.

Об этом он заявил в интервью телеканалу «Интер» в воскресенье.

Отвечая на вопрос журналиста, можно ли доверять гарантиям российской стороны относительно неприменения таких штрафов, В.ЮЩЕНКО ответил: «Какие гарантии могут быть, когда черным по белому написано (в соглашении – УНИАН), что за недобор российского газа в отопительный сезон покупатель платит 150 % стоимости газа, а в межотопительные периоды – 300 %?».

Президент напомнил, что за 7 месяцев после подписания соглашения о снабжении российского газа, Украина накопила таких штрафов на сумму 41,5 млрд. грн.

По словам В.ЮЩЕНКО, очевидно, что российская сторона не будет вести переговоры о внесении изменений к такому договору, поскольку «это самое слабое место, самый большой проигрыш, который допустила правительственная команда при подписании этого соглашения».

Как сообщал УНИАН, на встрече в Польше 1 сентября премьер-министры Украины и России Юлия ТИМОШЕНКО и Владимир ПУТИН договорились о том, что объемы закупки газа Украиной в 2010 году будут определяться с учетом влияния кризиса на экономику. Об этом В.ПУТИН заявил на совместном брифинге по окончании встречи с украинским премьером.

«...Позиция премьер-министра России очень важна – сколько Украина потребляет газа, столько она будет и оплачивать, пока такие сложные кризисные ситуации в мире», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.