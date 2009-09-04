Милиция взяла в окружение около 150 человек на заводе "Таврия"

В Новой Каховке Херсонской области милиция взяла в окружение около 150 человек, которые сейчас находятся на площади перед зданием завода “Таврия”.

Как сообщили УНИАН в МВД Украины, сейчас в этой операции задействован весь личный состав милиции Новой Каховки.

Количество пострадавших во время инцидента уточняется.

Как сообщал УНИАН, вчера приблизительно в 20.30 группа неизвестных пыталась штурмом захватить административное здание завода “Таврия” в Новой Каховке Херсонской области.

Во время штурма произошла стрельба, были применены шумо-световые гранаты. По информации источников УНИАН, во время столкновения пострадали представители обеих сторон, есть тяжело раненные.

*** Завод “Таврия” – один из крупнейших производителей коньяков в Украине, в прошлом году он был лидером коньячного рынка страны. Акционеры предприятия конфликтуют.