После штурма завода "Таврия" есть тяжелораненные

Сегодня приблизительно в 20.30 группа неизвестных пыталась штурмом захватить административное здание завода “Таврия” в Новой Каховке Херсонской области.

Как сообщил руководитель предприятия Александр СИДОРЕНКО, неизвестные люди, не предоставив никаких документов и объяснений, проникли на территорию предприятия и пыталась штурмом захватить здание завода, где расположены кабинеты руководства, бухгалтерия, прочее.

На предприятии в то время находилась группа работников, которые дежурили на случай попытки захвата. Однако они не смогли помешать нападавшим ворваться в помещение.

Руководство завода вызывало милицию, которая задержала часть нападавших. Сейчас они дают объяснения работникам МВД относительно своих действий.

Во время штурма произошла стрельба, были применены шумо-световые гранаты. По информации источников УНИАН, во время столкновения пострадали представители обеих сторон, есть тяжело раненные.

Как сообщил УНИАН информированный источник, в указанное время на территорию завода въехали несколько автобусов с неизвестными лицами в черной одежде и масках, которые совершили на заводе противозаконные действия, в результате которых около 10 человек получили ранения и были госпитализированы.

В МВД сообщили, что глава ведомства Юрий ЛУЦЕНКО связывался с мэром города, депутатами и отметил, что никто не имеет права действовать противозаконно по отношению к предприятию и его работникам.

*** Завод “Таврия” – один из крупнейших производителей коньяков в Украине, в прошлом году он был лидером коньячного рынка страны. Акционеры предприятия конфликтуют.