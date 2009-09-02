Вакарчук: как прекратить вымогательство денег в школах

Министерство образования и науки Украины рекомендует родителям обращаться в правоохранительные органы, если в школах с них будут вымогать деньги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр образования и науки Иван ВАКАРЧУК вчера на пресс-конференции в Киеве.

«Министерство образования и науки не является жандармерией, но мы направляем соответствующие письма – это наша обязанность, и мы это делаем. Но когда это (вымогательство) переходит какой-то предел, тогда нужно обращаться, например, в прокуратуру и сообщать, что вымогают деньги», - сказал И.ВАКАРЧУК.

И.ВАКАРЧУК считает аморальным требование директоров школ о необходимости оказания финансовой помощи со стороны родителей. «Никаких принудительных взносов быть не должно», - подчеркнул он.

Министр считает, что необходимо на законодательном уровне урегулировать возможность оказания финансовой помощи школам от родителей и спонсоров. «На мой взгляд, это могут быть только добровольные взносы», - добавил он.

По мнению И.ВАКАРЧУКА, одним из механизмов привлечения добровольных взносов может стать разрешение школам открывать собственные расчетные счета. При этом И.ВАКАРЧУК сослался на позитивный опыт школ Львовской области, которые в прошлом году пострадали в результате наводнения.

«Открытие счетов сдвинет эту проблему, но необходимо, чтобы и законодательство этому содействовало», - убежден он.

Как сообщал УНИАН, в ходе поездки во Львов 20 августа премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что она за упорядочение предоставления платных услуг в школах, когда будет четко определен перечень платных услуг, средствами от которых педагоги смогут распоряжаться самостоятельно. «Хорошо, когда каждая школа будет иметь свой расчетный счет, печать и самостоятельно будет распоряжаться средствами, которые поступают от дополнительных услуг», - сказала премьер.