Тимошенко напоминает: скоро в школу

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО проведет селекторное совещание с руководителями местных органов власти по вопросам подготовки школ к новому учебному году.

Об этом сообщает Управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров Украины.

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Вчера премьер-министр заявила, что она за упорядочение предоставления платных услуг в школах, когда будет четко определен перечень платных услуг, средствами от которых педагоги смогут распоряжаться самостоятельно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила во время посещения средней общеобразовательной школы с углубленным изучением английского языка «Джерельце» во Львове.

«Вчера (19 августа. - Ред.) на заседании правительства мы рассматривали вопрос упорядочения предоставления платных образовательных услуг. Хорошо, когда каждая школа будет иметь свой расчетный счет, печать и самостоятельно будет распоряжаться средствами, которые поступают от дополнительных услуг», - сказала премьер-министр Украины.

При этом заместитель министра экономики Юрий ВИТРЕНКО отметил, что это будет, вероятно, введено в Украине со следующего бюджетного года.

Присутствующая на встрече с премьер-министром начальник управления образования Львовского городского Совета Надежда ОКСЕНЧУК в свою очередь отметила, что «у Львова уже есть такой опыт». «Начиная с 2000 года, все школы города Львова перешли в экспериментальном порядке на расцентрализацию. Каждая школа распоряжается средствами, которые поступают в качестве как спонсорской помощи, так и бюджетных средств. Надеюсь, что львовский опыт, введенный по всей Украине, даст хорошие результаты», - сказала Н.ОКСЕНЧУК.