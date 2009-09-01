31 августа в городе Надворная Ивано-Франковской области торжественно открылся Прикарпатский военно-спортивный лицей.

Как передает корреспондент УНИАН, в открытии нового помещения лицея приняли участие министр регионального развития и строительства Василий КУЙБИДА, председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Николай ПАЛИЙЧУК, председатель областного совета Игорь ОЛИЙНЫК, ветераны УПА, родители лицеистов, представители общественности. Священники освятили учебный и спальные корпуса, помещение столовой и благословили на успешную учебу.

Н.ПАЛИЙЧУК зачитал приветствие Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО по случаю Дня знаний.

Прикарпатский военно-спортивный лицей переехал в помещение бывшей воинской части из пгт Богородчаны, где работал со дня основания - 1996 года.

В лицее учатся 325 учеников.

Всего на реконструкцию помещений из государственного и областного бюджета израсходовано более 8 млн. грн.

Лицей находится под опекой управления образования и науки ОГА.