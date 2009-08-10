Тело Майкла Джексона предано земле

15:14, 10 августа 2009
Общество
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Место погребения держится в секрете

Спустя семь недель после смерти певец Майкл Джексон был похоронен в выходные на лос-анджелесском кладбище Forest Lawn, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на телеканал Sky News.

По последним данным, на похоронах присутствовали только родственники М.Джексона. Место погребения певца держится в секрете, так как его семья опасается вандализма со стороны фанатов.

 

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