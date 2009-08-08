Мозг Майкла Джексона вернули его семье

Мозг Майкла Джексона, извлеченный из головы для проведения медицинских тестов, вернули его семье, сообщает телеканал Sky News. Мозг певца потребовался патологоанатомам для выяснения причин смерти.

Помогли тесты выяснить причину смерти Джексона или нет, не уточняется. От чего умер Джексон, официально до сих пор не объявлено, но наиболее вероятной версией называется передозировка пропофола - сильнодействующего препарата, применяемого для наркоза. Как сообщает The Daily Mail, именно к этой версии склоняются судебные следователи и медицинские эксперты.

После смерти Джексона было проведено два вскрытия его тела, одно из них - по просьбе родственников умершего. Недавно появилась информация о том, что родственники певца потребовали провести еще одно вскрытие, однако накануне стало известно, что это невозможно - к такому заключению пришел осмотревший тело патологоанатом. (По данным The Daily Mail, третье вскрытие все же было проведено, но о его результатах ничего не сообщается.)

Как ожидается, теперь, когда мозг певца воссоединен с его телом, состоятся похороны. Точная дата мероприятия, впрочем, пока не назначена. Достоверно неизвестно также, где будет похоронен Джексон.

Как стало известно накануне, семья певца хочет похоронить его на кладбище Forest Lawn в Лос-Анджелесе. Похороны, по информации The Daily Mail, пройдут без торжественной церемонии и приглашенных гостей

Лента.ру