Азаров говорит, что Украина набрала долгов размером с госбюджет

Дефляция, зафиксированная в июле месяцы, является сезонным фактором.

Об этом в эфире 5 канала заявил депутат от Партии регионов Николай Азаров, комментируя данные Госкомстата.

"Июль месяц, как правило, дефляционный месяц, связанный с тем, что у нас появляются собственные продукты питания, собственный урожай", - сказал он.

Также регионал заявил: "У меня вызывают большие сомнения данные Госкомстата, хотя я знаю это ведомство с хорошей точки зрения".

Кроме того, он отметил что с начала года Украина получила сумму кредитов, эквивалентную госбюджету.

"Этот огромный объем ресурса, потраченный непонятно куда и который ушел, как вода в песок абсолютно не изменит нашу страну", - считает регионал.

Он отметил, что Украина заняла средств "по 3 тысячи гривен на каждого человека".

Также, отвечая на вопрос, договаривались ли БЮТ и Партия регионов о преодолении вето президента на закон о финансировании Евро-2012, Азаров заявил: "У меня нет никакой информации о том, что какие-либо переговоры были проведены и нет необходимости ни опровергать, ни подтверждать эти слухи".

"Даже на этапе подготовки законопроекта я считал абсолютно нереальным этот источник (эмиссионные доходы Нацбанка) для финансирования Евро-2012. У нас достаточно ресурсов чтобы реализовать те проекты, которые в этом году намечены под Евро-2012", - считает он.

Украинская правда