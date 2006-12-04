Омельченко обжаловал в суде повышение коммунальных тарифов в Киеве

Бывший Киевский городской председатель, председатель столичной городской организации Всеукраинской партии “Единство” Александр ОМЕЛЬЧЕНКО обратился в суд с требованием отменить введенные новой властью города повышенные коммунальные тарифы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Я сегодня зарегистрировал в хозяйственном суде дело против власти. Это право партии. И уже сотни и тысячи физических лиц - граждан зарегистрировали дела в судах”, - сказал А.ОМЕЛЬЧЕНКО.

По убеждению экс-мэра, киевляне не только не должны платить по новым тарифам, а даже «не имеют морального права платить по незаконным распоряжениям».

А.ОМЕЛЬЧЕНКО подчеркнул, что распоряжение нынешнего городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО является необоснованным и неправомерным.

“Если мы являемся гражданами в Киеве, которые выполняют Конституцию, Закон и право, то платить мы должны по правовым актам, юридически обоснованным в правовом поле”, - отметил он, при этом подчеркнув, что распоряжения главы администрации в Киеве, которые определяют с 1 декабря новые тарифы на услуги населению, не имеют юридического основания и правового обеспечения.

“Ни одно распоряжение не зарегистрировано в Министерстве юстиции, - отметил экс-мэр столицы. - В пятницу министр юстиции обосновал в письменном виде на двух страницах официальное письмо к ЧЕРНОВЕЦКОМУ, что его распоряжения не действуют. Минюст также отметил, что остаются действовать тарифы, утвержденные в 2000-2002 гг. с соответствующими дополнениями и изменениями. Пять распоряжений за годы, которые я назвал, не отменены... Они не утратили действия. Это правовая оценка”, - сказал А.ОМЕЛЬЧЕНКО.

По его данным, технико-экономическое обоснование тарифов является непрозрачным и необоснованным. “Необоснованно увеличен тариф на холодную воду, которая является базой для тарифов на горячую воду и теплоснабжение”, - подчеркнул он.

Кроме того, по словам А.ОМЕЛЬЧЕНКО, предложенные тарифы на коммунальные услуги и квартплата не прошли технической экспертизы. “Есть три письма Антимонопольного комитета на протяжении октября-ноября в адрес городской власти, где конкретно рекомендовалось руководству города учесть целый ряд мер и замечаний, которые не отредактированы. В АМК даже не отправлены ответы”, - сообщил он.

Но самый главный, по мнению А.ОМЕЛЬЧЕНКО, момент в повышении тарифов – “социальный”. “72% семей в Киеве живут как средняя семья, скромно, скупо, но без долгов и без дотаций. Семья, которая имеет доход около 5 тыс. грн., – таких семей в Киеве немного”, - сказал мэр, отметив, что вряд ли средняя семья сможет отдавать 20% своего дохода на оплату коммунальных услуг.

Он привел пример двух городов Украины, где коммунальные тарифы были повышены вдвое. В частности, в Днепропетровске, где меньше чем вдвое повышены тарифы, за ноябрь оплатили за услуги 25% семей, в Луганске с поднятием тарифов почти в два раза – только 5%.

“Если власть не исполняет свои обязанности, демонстрирует перед обществом свою неспособность, несостоятельность и неумение владеть городом, а попыткой нарушения законодательства заставляет законопослушных граждан выполнять незаконные распоряжения, во всем мире цивилизованном, где демократия и закон, такая власть оставила бы киевлян в покое и, попросив у киевлян извинения, добровольно занялась работой, которая менее престижна, как судьбы людей”, - сказал А.ОМЕЛЬЧЕНКО.

По подсчетам специалистов, сделанным еще до создания “Киевэнергохолдинга”, по словам экс-мэра, "монопольного монстра, созданного, чтобы в 1,5 раза набить карманы закрытому акционерному обществу, частному”, тарифы должны быть повышены в 1,7-1,9 раза.

“Поэтому отменить “Киевэнергохолдинг” – это сразу с 3,4 снять 1,5 – это повышение в 1,9 раза”, - убежден экс-мэр.

Говоря о роли “Киевэнергохолдинга” в повышении тарифов в столице, А.ОМЕЛЬЧЕНКО отметил, что 39% акций, которыми владеет холдинг, находятся на счетах на Кипре. Также он обратил внимание на то, что директор “Киевэнергохолдинга” – председатель постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Юрий БОНДАРЬ. “А теперь я спрашиваю, как может быть представитель от фирмы, он же директор холдинга, он же председатель комиссии, депутат горсовета? На кого он работает?”, - спросил А.ОМЕЛЬЧЕНКО.

Он также допускает, что Минюст мог не зарегистрировать распоряжения Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО о введении новых тарифов. Достаточным основанием для этого было бы, по его мнению, обращение в АМКУ по поводу новых тарифов.

А.ОМЕЛЬЧЕНКО сообщил, что на прошлой неделе в письменном виде обратился к прокурору Киева относительно указанного распоряжения Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО и копию этого обращения направил в Генеральную прокурору.

А.ОМЕЛЬЧЕНКО убежден, что новые тарифы негативно повлияют на малый бизнес, который арендует помещения, и на студентов, которые живут в общежитиях столицы.

Как сообщал УНИАН, 30 октября Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал ряд распоряжений КГГА, согласно которым с 1 декабря в Киеве коммунальные тарифы должны были вырасти в среднем в 3,4 раза.

1 декабря КГГА заявила о вступлении в действие новых тарифов в Киеве.