В Крыму задержан ровенский банкир

Сотрудники правоохранительных органов Крыма задержали и доставили в Ровно 27-летнего работника Ровенского филиала "Ощадбанка", который похитил из банка, где работал, 1 миллион 600 тысяч гривен.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным правоохранительных органов, злоумышленник скрывался в Евпатории. Он объяснил следователям, что присвоенные банковские деньги потратил на погашение своих долгов.

Задержанный уже написал заявление о явке с повинной о том, что 30 июня с.г., пользуясь служебным положением, завладел иностранной валютой банка в сумме 95 тысяч долларов и 81 тысяча евро.

Злоумышленник был объявлен в розыск после того, как руководство банка обратилось в милицию с заявлением о том, что он присвоил деньги финучреждения.