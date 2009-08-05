Уникальный медпункт на "Донбасс Арене" будет работать круглосуточно

В Донецке на новом стадионе «Донбасс Арена» после ввода объекта в строй будет одновременно работать 24 пункта первой медицинской помощи.

Как сообщили в Медиацентре арены, в соответствии со стандартами УЕФА, на пятизвездочном стадионе предусмотрено наличие медицинского персонала на каждую из зон разделения (сектора, ограниченные пластиковыми перегородками). На арене таких зон 19, а пунктов первой помощи 18, однако, учитывая удаленность и труднодоступность некоторых секторов, дополнительно будут задействованы еще 6 мобильных групп. Таким образом, на стадионе после его открытия одновременно будут работать 24 пункта первой медицинской помощи, в составе которых - 20 врачей и 21 медсестра.

В Медиацентре подчеркнули, что персонал медпунктов - опытные врачи-травматологи, реаниматологи, кардиореаниматологи (в том числе кандидаты наук), медицинские сестры, имеющие стаж работы в отделениях интенсивной терапии.

В Медиацентре арены также сообщили, что сейчас на стадионе уже работает ежедневный медицинский пункт, который оснащен всем необходимым для оказания первой помощи: аппаратом для снятия электрокардиограммы, дефибриллятором, используемым при остановке сердца или фибрилляции желудочков. Медпункт также располагает специальным набором для интубации трахеи и аппаратом искусственной вентиляции легких. Помещение медпункта просторно, в нем установлены четыре кушетки и универсальный стол-каталка, а также инвалидное кресло и осветитель.

Сейчас уникальный медпункт работает с 9.00 до 18.00 семь дней в неделю, а после открытия стадиона медперсонал перейдет на круглосуточный режим работы, заключили в Медиацентре арены.