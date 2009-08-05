Генконсул Украины в Гамбурге поблагодарил власти г.Ноймюнстер

Генеральный консул Украины в Гамбурге Андрей МЕЛЬНИК поблагодарил власти города Ноймюнстер за благотворительную помощь больным лейкемией украинским детям.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, во время встречи с бургомистром Гартмутом УНТЕРЛЕБЕРГОМ и председателем городского совета Фридрихом-Вильгельмом ШТРОДИКОМ дипломат выразил искреннюю благодарность мэрии города за многолетнюю поддержку одного из наиболее масштабных украинско-немецких гуманитарных проектов.

Ежегодно в рамках программы, инициированной Эбергардиной ЗЕЕЛИНГ, около 30 украинский детей, больных лейкемией, имеют возможность пройти месячный курс реабилитации на немецкой земле. Начиная с 1991 г., в Ноймюнстере оздоровились около 450 детей.

В рамках визита генеральный консул и руководство города совместно встретились с группой детей, а также украинских врачей, которые их сопровождают. Кроме собственно лечения дети принимают также участие во многочисленных экскурсиях, изучают немецкий язык и культуру, общаются с ровесниками.

А.МЕЛЬНИК сердечно поблагодарил организаторов проекта и жителей Ноймюнстера за их благотворительную деятельность, а всем детям пожелал скорейшего выздоровления и незабываемого отдыха на севере Германии.