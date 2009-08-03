Умер лидер «Братьев Гадюкиных» Сергей Кузьминский

Третьего августа после продолжительной тяжелой болезни ушел из жизни Сергей Кузьминский, лидер группы «Братья Гадюкины».

1 мая врачи поставили Сергею Кузьминскому диагноз «злокачественная опухоль гортани третьей степени». Три месяца он боролся с болезнью, врачи давали прогнозы на выздоровление. «К сожалению, успокаивающие прогнозы врачей не сбылись, и сегодня мы потеряли настоящего музыканта и человека», - сообщает официальный сайт «Братьев Гадюкиных».

Время и место последнего прощания с музыкантом будет объявлено позже.

«Телекритика»