Умер лидер «Братьев Гадюкиных» Сергей Кузьминский
17:53, 03 августа 2009Общество
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О времени и месте прощания сообщат
|Сергей Кузьминский
1 мая врачи поставили Сергею Кузьминскому диагноз «злокачественная опухоль гортани третьей степени». Три месяца он боролся с болезнью, врачи давали прогнозы на выздоровление. «К сожалению, успокаивающие прогнозы врачей не сбылись, и сегодня мы потеряли настоящего музыканта и человека», - сообщает официальный сайт «Братьев Гадюкиных».
Время и место последнего прощания с музыкантом будет объявлено позже.
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