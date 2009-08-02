Пожар уничтожил 100 тонн сена

Пожар в поселке Иванычи Волынской области, который возник вчера в 20.45 на территории ООО „Вильна Украина”, уничтожил около 100 тонн сена и повредил крышу телятника на площади около 150 кв.м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Сегодня в 6.30 двумя отделениями Государственной пожарной охраны МЧС пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.