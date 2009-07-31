Тимошенко убедили не сокращать госзаказ для вузов

Отмена сокращения объемов государственного заказа на подготовку специалистов в высших учебных заведениях позволит сохранить научный потенциал вузов, а также расширить возможность молодых граждан получать полное высшее образование по избранным специальностям.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономики Украины, об этом заявил министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН, комментируя решение Кабинет министров об отмене сокращения объемов госзаказа на подготовку специалистов в высших учебных заведениях на 2009 год.

Соответствующее постановление было подготовлено Минэкономики, и принято на заседании Кабмина 29 июля, учитывая результаты встречи премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО с профессорско-преподавательским составом и студентами Национального университета "Львовская политехника", а также обращения народных депутатов, органов центральной исполнительной власти, ректоров вузов и лидеров студенческих организаций

«Кабинет министров Украины принял решение возобновить объемы государственного заказа на подготовку специалистов, научно-педагогических и рабочих кадров, повышение квалификации и переподготовку кадров для государственных потребностей в 2009 году на уровне прошлого года», - отмечают в Минэкономики.

Справка УНИАН. Кабинетом министров Украины 5 июня 2009 года принял постановление "О государственном заказе на подготовку специалистов, научно-педагогических и рабочих кадров, повышение квалификации и переподготовку кадров (последипломное образование) для государственных потребностей в 2009 году".

Согласно документу, во время формирования предложений относительно объемов государственного заказа на подготовку специалистов и научно-педагогических кадров в 2009 году, предусматривалось уменьшение объема приема на условиях государственного заказа, по сравнению с 2008 годом, на 50% (кроме профильных высших учебных заведений, для которых объем приема уменьшался на 10%) по экономическим и юридическим направлениям подготовки, не менее чем на 10% - младших специалистов, бакалавров, специалистов, магистров по другим специальностям, направлениям подготовки, отраслями знаний, не менее чем на 50% - в докторантуру.