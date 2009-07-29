ДТП в Крыму: пять человек травмированы

Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в результате аварии с участием грузовика и двух легковых автомобилей на трассе Евпатория – Саки в Крыму.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму.

КамАЗ, который двигался в сторону Евпатории, допустил столкновение с ехавшим попутном направлении ВАЗом. После этого "легковушка" врезалась в двигавшийся по встречной Volkswagen Passat.

В аварии травмированы двое граждан России, жители города Электросталь – женщина (1950 года рождения) и мальчик (2002 года рождения) – и трое жителей Сакского района Крыма: девушки, 1986 и 1993 годов рождения, и мальчик, 2006 года рождения. Все они ехали в ВАЗе.

Пострадавшие доставлены в сакскую больницу.