В рамках соглашения с НАТО Украина утилизирует 6 тыс. тонн оружия

В рамках правительственного соглашения с НАТО Украина утилизирует 6 тыс. тонн оружия и боеприпасов.

Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров от 17 июля 2009 года, текст которого размещен на Правительственном портале.

Как говорится в документе, правительство согласилось с предложением Министерства обороны об обеспечении выполнения Имплементационного соглашения между Кабинетом министров Украины и НАТО по вопросам материально-технического обеспечения и снабжения (NAMSO) об утилизации переносных зенитно-ракетных комплексов, легких вооружений, стрелкового оружия и обычных боеприпасов.

В распоряжении определено, что Минобороны передаст государственному предприятию “Укроборонсервис” 6 тыс. тонн боеприпасов для их утилизации без передачи права собственности на указанные боеприпасы и продукты их утилизации.

Средства от реализации продуктов утилизации боеприпасов перечисляются в государственный бюджет, отмечается в правительственном решении.