Херсонская область взяла казначейский займ для отпускников

В Херсонской области отпускные бюджетникам платят за счет казначейских займов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил председатель Херсонской областной государственной администрации Борис СИЛЕНКОВ.

«Впервые за пять лет область взяла казначейский займ. Это около 5 млн. грн.», - сказал Б.СИЛЕНКОВ.

По его словам, средств на выплату отпускных бюджетникам не хватает из-за сбоев в работе таможенных органов.

«В этом году Херсонская таможня перечислила в госбюджет на 50 млн. грн. меньше плана. Поэтому из госбюджета нам не распределили 18 миллионов, которые мы ждали. Из-за этого пришлось брать казначейский займ», - сказал Б.СИЛЕНКОВ.