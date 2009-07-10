На Кипре запретят курить в барах, ресторанах и ночных клубах

Парламент Кипра проголосовал за запрет курения на рабочем месте, а также в барах, ресторанах и ночных клубах, передает «Франс Пресс».

Ограничения на курение вводятся с 1 января 2010 года.

У работодателей, а также у владельцев предприятий общепита и увеселительных заведений будет несколько месяцев, чтобы подготовиться к введению запрета на курение. В частности, согласно закону, в офисах должны появиться специальные курительные комнаты, однако при этом создание помещений для курильщиков внутри ресторанов не допускается.

За нарушение закона полагается штраф до 2 тысяч евро. Между тем, владельцы баров и ресторанов уже объявили о намерении обжаловать закон в суде, поскольку он, по их мнению, отрицательно скажется на их бизнесе.

Как уточняет AFP, на Кипре курят меньше, чем в среднем в Евросоюзе - около 29% киприотов считают себя курильщиками, в то время как в ЕС эта доля составляет 31%. Согласно опросам общественного мнения, большинство жителей острова приветствуют запрет на курение в общественных местах, так как они, по статистике, более других жителей Евросоюза подвергаются пассивному курению, отмечает «Лента.ру».