Украина увеличила отбор газа в четыре раза - Россия распереживалась

Украина увеличила заявку на покупку газа июле в четыре раза, по сравнению июньскими объемами. Об этом сообщил официальный представитель российского газового холдинга Сергей КУПРИЯНОВ, передает РИА Новости

По его словам, в июне отбор газа составил 33 млн. куб. метра в сутки. "А в июле Украина подняла заявку уже до 120 млн. куб. метра в сутки. Фактический отбор газа в первую неделю июля Украина увеличила в 4 раза! Очевидно, что большая часть этого газа не продается сейчас потребителям, а закачивается в подземные хранилища, а значит, платеж в начале августа станет определенным рубежом и для украинской компании, и для стран, заинтересованных в транзите через Украину. Ведь решение по совместному финансированию "Нафтогаза", к чему российская сторона призывает уже давно, пока не найдено", - заявил С.КУПРИЯНОВ.