Украина увеличила отбор газа в четыре раза - Россия распереживалась
12:36, 07 июля 2009Общество
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Куприянов уже думает о 7 августа
|Сергей КУПРИЯНОВ
По его словам, в июне отбор газа составил 33 млн. куб. метра в сутки. "А в июле Украина подняла заявку уже до 120 млн. куб. метра в сутки. Фактический отбор газа в первую неделю июля Украина увеличила в 4 раза! Очевидно, что большая часть этого газа не продается сейчас потребителям, а закачивается в подземные хранилища, а значит, платеж в начале августа станет определенным рубежом и для украинской компании, и для стран, заинтересованных в транзите через Украину. Ведь решение по совместному финансированию "Нафтогаза", к чему российская сторона призывает уже давно, пока не найдено", - заявил С.КУПРИЯНОВ.
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