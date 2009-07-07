На теле жертвы Лозинского нашли 10 огнестрельных ран

По данным судебно-медицинской экспертизы, у погибшего Валерия Олийныка было 10 огнестрельных ран. Об этом пишет газета «Коммерсант-Украина» № 111 от 7 июля.

Газете удалось ознакомиться с выводами судебно-медицинской экспертизы тела В.Олийныка, погибшего в результате стычки с народным депутатом от БЮТ Виктором ЛОЗИНСКИМ, тогдашними прокурором Голованевского района Кировоградской области Евгением ГОРБЕНКО и начальником милиции этого же района Михаилом КОВАЛЬСКИМ. В первой части документа подробно описываются раны, нанесенные погибшему. Из экспертизы следует, что В.Олийнык был жестоко избит: на его теле отмечены многочисленные кровоподтеки, ссадины на коже головы, грудной клетки (в частности, сломано шестое ребро с правой стороны), верхних конечностей. Как утверждает эксперт А.ПЕТЛЯ, они появились "в результате не менее 14 травмирующих воздействий тупым твердым предметом". Такие телесные повреждения могли быть нанесены "кулаком или обутой ногой". Кроме того, у В.Олийныка 10 огнестрельных ран. Они размещены попарно на ногах и появились в результате выстрелов из "гладкоствольного охотничьего оружия", предположительно картечи с дробинами диаметром 9 мм. "Смерть гражданина Олийныка В.А. наступила в результате многочисленных огнестрельных ранений нижних конечностей с повреждением костей голени и кровеносных сосудов среднего и мелкого калибра, осложнившихся острой кровопотерей", – констатирует судмедэксперт.

«Острая кровопотеря – это смерть. И это очень важный момент. Тут может быть такая формулировка: если бы ему вовремя оказали медицинскую помощь – наложили жгут, доставили в больницу,– возможно, он бы выжил»,– подчеркнул в разговоре с "Коммерсантом" бывший первый заместитель министра внутренних дел, сейчас народный депутат Николай ДЖИГА (Партия регионов).

Между тем ответить на вопрос, выжил бы В.Олийнык, если бы ему своевременно была оказана помощь, эксперт не смог. "Вопрос об избежании смерти пострадавшего в случае своевременного оказания медицинской помощи решается при проведении комиссионной экспертизы", – отмечается в акте экспертизы.

Несмотря на полученные ранения, В.Олийнык мог предпринимать попытки скрыться от преследователей, говорится в документе. "После причинения совокупности повреждений пострадавший мог совершать активные действия, однако по мере нарастания наружного кровотечения и явлений шоковой реакции способность угасала, – утверждает эксперт.– Нарушение анатомической целостности костей правой голени не позволяет использовать правую стопу в качестве опорной, что исключает возможность перемещения путем обычной ходьбы, прыжков, бега, но позволяет перемещаться иным способом: на коленях, четвереньках, ползком".

Если верить экспертизе, ряд травм – ссадины и кровоподтеки на тыльной поверхности кистей – могли быть получены "в результате самозащиты". Заключение судебно-медицинской экспертизы опровергает одну из версий, по которой В.Олийнык сам мог нанести себе огнестрельные ранения. Эксперт подчеркивает, что если области, на которых появились кровоподтеки и ссадины – голова, грудная клетка и руки, – "доступны для собственноручного причинения" вреда, то "нанесение своей рукой огнестрельных ранений... без каких-либо дополнительных приспособлений, увеличивающих расстояние от дульного среза огнестрельного оружия до тела потерпевшего, исключается".

Как сообщал УНИАН, 53-летний В.Олийнык погиб в результате стычки с народным депутатом от БЮТ В.ЛОЗИНСКИМ, Голованевским районным прокурором Е.ГОРБЕНКО и начальником Голованевского райотдела милиции М.КОВАЛЬСКИМ на территории охотничьего хозяйства в Кировоградской области 16 июня.

По их версии, погибший был то ли браконьером, то ли вооруженным хулиганом, который без всяких причин открыл стрельбу по машине народного депутата, а его смерть - результат необходимой самообороны.

В то же время односельчане погибшего называют этот инцидент не иначе, как охотой на живого человека.

В райбольнице, куда, по версии народного депутата, доставили живого, немного помятого нарушителя, газете "Сегодня" вообще сообщили, что им доставили труп. «Мертвый мужчина был в наручниках, на его теле мы насчитали девять огнестрельных ранений, при этом - открытый перелом ноги, сломанные ребра и ключицу. Только умоляю, не пишите моей фамилии!» - попросил издание один из сотрудников Голованевской райбольницы.