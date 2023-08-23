Для украинцев День Независимости сейчас – это наиболее важный из нерелигиозных праздников.

Количество украинцев, выступающих за объединение Украины со страной агрессором, снизилось до 1%. А отношение граждан ко Дню Независимости за последнее десятилетие изменилось радикально, и теперь это один из трех наиболее популярных праздников в Украине.

Как свидетельствуют результаты опросов Киевского международного института социологии (КМИС), проведенных в 2013-2023 годах, абсолютная поддержка независимости была фактом и до 2014 года, однако сейчас эта поддержка стала еще выше.

"По состоянию на февраль 2013 года (то есть почти за год до Революции Достоинства) абсолютное большинство украинцев – 81% – поддерживали независимость Украины, стремились к объединению с Россией – 16% (если смотреть дальше, то в 1990-х годах в среднем 64% поддерживали независимость и 32% хотели объединения с Россией, в 2000-х годах в среднем 73% поддерживали независимость и 23% хотели объединения с Россией). Сейчас же показатель тех, кто выступает за независимость, составляет 89% (а доля тех, кто стремится к объединению с Россией, составляет 1%). Кроме этого, сейчас 9% не определились со своим ответом на вопрос. Тем не менее, они как могли колебаться и "приближаться" к лагерю противников независимости, так и колебаться относительно формата отношений с Россией, но поддерживать независимость. Поэтому фактический уровень поддержки независимости выше указанных 89% (например, в пересчете с теми, кто определился со своим мнением, 99% поддерживают независимость)", – отмечают в КМИС.

Видео дня

Изменилось и отношение украинцев ко Дню Независимости Украины. Если в 2013 году это был один из наименее популярных праздников (менее популярным был только День Конституции), то в 2023 году наиболее важным или любимым его называют 63% граждан.

"Сейчас это один из 3-х наиболее популярных праздников в Украине, уступающий лишь двум главным религиозным праздникам. ... Согласно данным наших исследований, в 2023 году большинство населения Украины празднует Пасху (Пасху) и Рождество Христово как наиболее популярные праздники, с процентом в 70% и 69% соответственно. А дальше идет день Независимости Украины – 63%. Для украинцев День Независимости сейчас – это наиболее важный из нерелигиозных праздников. Следующим по популярности является День защитников и защитниц Украины (54%)", – говорится в пресс-релизе.

Наименее популярными в этом году оказались День Победы и День Труда (1 мая). Только 13% и 5% опрошенных украинцев празднуют эти даты как любимые или важные.

Отметим, опросы КМИС в период до февраля 2020 года проводились методом личных интервью, после – методом телефонных интервью. Выборка каждого опроса составляет в основном около 2000 респондентов. После февраля 2014 года опросы не включали временно оккупированный Крым и отдельные территории Донецкой и Луганской областей. После февраля 2022 года опросы не включают новые временно оккупированные территории.

День Независимости Украины 2023 - как будет праздновать страна в условиях войны

Из-за полномасштабной войны 32-летие нашей государственности украинцы будут отмечать в рабочий день. Масштабных торжественных массовых мероприятий не предвидится. В частности, на Черниговщине до конца августа органам местной власти рекомендовали ограничить массовые мероприятия из-за опасности ракетных ударов.

В то же время на центральной улице Киева размещают трофейную технику ко Дню Независимости, она пробудет там до 28 августа.

Вас также могут заинтересовать новости: