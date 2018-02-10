В аннексированном Крыму активисты собрали почти миллион гривен в поддержку политзаключенных

14:57, 10 февраля 2018
Общество
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В аннексированном Крыму в рамках акции Крымский марафон активисты собрали деньги в поддержку политзаключенных / фото УНИАН

Об этом сообщает Крымская солидарность в Facebook.

"Сумма, собранная только в пределах Крыма, составляет уже около 2 млн рублей. Это достаточная сумма для погашения всех штрафов", - отметил координатор организации Дилявер Меметов. 

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Он также выразил благодарность всем, кто поддержал благотворительный марафон.

"Благодарим всех, кто оказал помощь и поддержку, вне зависимости от конфессии или национальности, и внес свои 10 рублей в этот марафон, проявив свою солидарность. Вы показали свое единство с теми, кто проявляет свою активную позицию в отношении несправедливости, происходящей сегодня в Крыму", - добавил он. 

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Теги: #политзаключенные в Крыму#Крымский марафон#поддержка активистов в Крыму