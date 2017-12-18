За день в Крыму проведут 72 судебных заседания по делам крымских татар

В оккупированном Крыму суды сегодня рассмотрят 72 дела в отношении крымских татар, которые выходили на одиночные пикеты против репрессий.

Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

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«Сегодня в оккупированном Крыму будут рассматривать 72 политических дела против наших братьев - крымских татар. ФСБ-НКВД работает, как при Сталине, скоро введут расстрельные тройки», - написала она.

Позже председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Facebook добавил, что российские оккупационные власти намерены в течение одного дня осудить более 70 крымских татар из числа 100 человек, вышедших 14 октября 2017 года в оккупированном Крыму на одиночные пикеты против репрессий российских карателей.

Кроме того, по его словам, на сегодня также назначено «судебное» заседание в отношении журналиста Николая Семены, ранее осужденного на 2,5 года условно.

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При этом он отметил, что сегодня крымские татары собрались по всему Крыму возле зданий 12 оккупационных судов, в которых судят их родных, близких и друзей.

«Назначением массовых судилищ над крымскими татарами накануне рассмотрения Генеральной Ассамблеей ООН резолюции по правам человека в оккупированном Россией Крыму Москва, кроме цели подавления воли крымскотатарского народа, который не поддался оккупантам, демонстрирует также открытое и циничное пренебрежение элементарными нормами международного права к деятельности всей системы международных организаций, включая ООН», - отметил он.

По словам Чубарова, Меджлис крымскотатарского народа, выражая поддержку каждому из крымских татар и украинцев, преследуемых российскими карателями в оккупированном Крыму, будет продолжать наращивать действия, направленные на консолидацию усилий международного сообщества, лидеров и политиков разных стран по принуждению России к прекращению вооруженной агрессии против Украина и немедленному выводу из Крыма войск, оккупационной администрации и граждан России, которые незаконно поселились в Крыму с момента его оккупации.

Также он призвал украинские власти консолидировать усилия для деоккупации Крыма.

Как сообщал УНИАН, 14 октября по всей территории аннексированного Россией Крыма на одиночные пикеты против репрессий российских силовиков на полуострове, в частности - в отношении крымских татар, крымских мусульман, вышли десятки людей. По данным «Крымской солидарности», в пикетах приняли участие более 100 человек, более 30 из них были задержаны и доставлены в полицейские участки. Позже их отпустили.