Посольство США о смерти Каденюка: он был "легендой космического сотрудничества" с Украиной (видео)

Американские дипломаты выразили глубокую печаль в связи со смертью первого космонавта в истории независимой Украины.

В Посольстве Соединенных Штатов Америки в Украине считают первого космонавта в истории независимой Украины Леонида Каденюка, который сегодня ушел из жизни, легендой космического сотрудничества между Украиной и США.

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Об этом говорится в сообщении посольства в Twitter.

В посольстве процитировали Каденюка: «Вселенная - неисчерпаемый источник знаний, так необходимых для сохранения и прогресса земной цивилизации».

Американские дипломаты подчеркнули: «Мы глубоко опечалены этой огромной утратой. Леонид Каденюк был легендой космического сотрудничества Украины с США, и сегодня мы скорбим вместе со всей Украиной».

Как сообщал УНИАН, по данным вице-президента Ассоциации народных депутатов Украины Александра Костюка, Каденюк внезапно умер сегодня утром во время прогулки в парке «Царское село».

Герой Украины Каденюк родился 28 января 1951 года в селе Клишковцы Хотинского района Черновицкой области. В период с 19 ноября по 5 декабря 1997 осуществил космический полет на американском МТКК «Колумбия» миссии STS-87. Тогда впервые в космосе побывали Государственный герб, флаг и прозвучал Гимн Украины.