Умер первый украинский космонавт Леонид Каденюк (видео)

По данным источника СМИ, Каденюк умер до приезда скорой помощи.

В Киеве на 68-м году жизни умер первый украинский космонавт Леонид Каденюк.

Об этом "Громадському" сообщили в Департаменте здравоохранения Киева.

Сообщается, что Каденюк внезапно умер в парке Царское Село в Киеве.

Данную информацию подтверждает и УНН источник из окружения, близкого к Каденюку. Об обстоятельствах и причинах смерти пока неизвестно.

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил соболезнования по поводу смерти первого космонавта Украины Леонида Каденюка. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Умер Леонид Каденюк. Настоящий человек-легенда. Мои соболезнования родным и близким", - написал премьер-министр.

Справка. Леонид Каденюк родился 28 января 1951 года в селе Клишковцы, Хотинского района Черновицкой области в семье сельских учителей. В 1995 году отобран в группу космонавтов Национального космического агентства Украины. Прошел подготовку к космическому полету в NASA на американском космическом корабле многоразового использования как специалист по полезной нагрузке.

В период с 19 ноября по 5 декабря 1997 года совершил космический полет на американском БТКК "Колумбия" миссии STS-87. Во время полета выполнял биологические эксперименты совместного украинско-американского опыта с тремя видами растений: репа, соя и мох.