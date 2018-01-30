За год украинские национальные газеты и журналы потеряли почти 20% подписчиков

Окончательные данные подписки периодических изданий на 2018 год по почте свидетельствуют о падении подписных тиражей национальных газет и журналов на 19% за год.

Подписка национальных газет и журналов в Украине сократилась почти на 20%. Об этом сообщил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко на своей странице в Facebook.

"Окончательные данные подписки периодических изданий на 2018-й год через отделения ПАО «Укрпочта» свидетельствуют падение подписных тиражей национальных газет и журналов до уровня 81% от показателей по состоянию на 1 января прошлого года. При восстановлении подписных показателей местной прессы на уровне 95%, общий итог подписной кампании -2018 составляет 87% к уровню тиражей-2017 года ( или 8млн. 698 тыс.прим.)", - сообщил председатель НСЖУ.

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"На запрос Национального союза журналистов Украины, руководство ПАО «Укрпочта» проинформировало об окончательных (уточненных) данных подписки на периодические издания с доставкой с 1 января 2018 года. Ранее «Укрпочта» отчиталась о лучших показателях подписной кампании-2018 - на общем уровне восстановления тиражей 91% и национальных изданий - 88%. Но из-за конфликта ПАО «Укрпочта» с издательской группой «Экспресс» почтовый оператор отменил подписку и вернул средства более 400 тысячам!!! подписчиков «Экспресса» и его дочерних изданий", - написал председатель НСЖУ.

"Национальное печатное информационное пространство стремительно сокращается, что удостоверяется почти 20%-ным падением подписных тиражей отечественных изданий,- отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко. - Положительно, что местные газеты восстановили 95% тиражей, но очевидно, что без притомної государственной политики издатели и впредь будут заложниками бизнес-реформирование «Укрпочты»", - отметил Томиленко.

Как сообщал УНИАН, украинские телеканалы уделяют мало внимания событиям на Донбассе и в Крыму.