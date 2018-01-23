Украинские телеканалы уделяют мало внимания событиям на Донбассе и в Крыму

Информационные и большие развлекательно-информационные телеканалы Украины уделяют очень мало внимания событиям на востоке и юге страны.

Об этом во время пресс-конференции заявил глава Национального совета Украины телевидения и радиовещания Юрий Артеменко.

Читайте такжеНуланд: Крым и часть Донбасса живут в условиях "господства террора"«И информационные, и большие информационно-развлекательные каналы уделяют мало внимания событиям на востоке, юге Украины, если осознавать, что война продолжается, оккупированные территории остаются оккупированными, и почти каждый день мы имеем потери среди военных на востоке нашей страны. И, в то же время, ФСБ РФ не прекращает репрессии по отношению к украинцам и крымским татарам, проживающим на территории Крыма», - заявил он.

По словам Артеменко, в соответствии с мониторингом шести развлекательно-информационных телеканалов («1+1», «ICTV», «UA: Первый», «Интер», «НТН» и «Украина»), который проводился в ноябре - декабре 2017 года, а также информационных телеканалов, никто не имеет более 10% информации о вооруженной агрессии на востоке Украины и оккупации Крыма.

«Что касается освещения (событий - УНИАН) в Донецкой и Луганской областях, развлекательно-информационные телеканалы дают 2,2% недельного эфира. Информационные телеканалы освещают события в Донецке и Луганске - 8,4%», - сказал Артеменко.

«Что касается Крыма. Здесь ситуация еще хуже. Развлекательно-информационные телеканалы уделяют этой теме 0,1% недельного эфира. Информационные каналы - 2,2%», - добавил он.

По словам Юрия Артеменко, объем мониторинга составил 168 часов (одна неделя), а всего Нацсовет охватил 1008 часов эфира.