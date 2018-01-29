Соцсети отреагировали на возвращение экс-Бориса Апреля Зианджи на сцену (видео)

В сети не всем понравилось как выступление эпатажной артистки, так и ее новый облик. Но есть и много ее сторонников.

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