Соцсети отреагировали на возвращение экс-Бориса Апреля Зианджи на сцену (видео)
На вокальном шоу "Голос страны" выступила певица-трансгендер Зианджа, известная ранее как Борис Апрель.
Она исполнила композицию Smash Into You певицы Бейонсе. Своим пением Зианджа сумела развернуть к себе кресла сразу всех четырех тренеров – Джамалы, Потапа, Тины Кароль и Сергея Бабкина.
Соцсети бурно отреагировали на возвращение экс-Бориса Апреля на сцену:
Back in the game #Зіанджа#ГолосКраїни#Зианджаhttps://t.co/CTUfVAhfD7— Zi (@ziasphere) January 28, 2018
В подростковые годы ты был моим вдохновителем, глядя на тебя, я находил в себе силы меняться и не бояться быть собой. Спасибо.— Макс Клап (@MaxKlap) January 29, 2018
Рад, что ты,теперь уже, нашла себя, #Зианджа. Действительно, для меня ты Человек, который создает впечатление. С возвращением! #БорисАпрельpic.twitter.com/5HfEl8bRaX
Вспомнила анонсы, нашла трансляцию прямого эфира, Только только закончила петь и началось обсуждение...судьи в кажущемся шоке, хотя уверена, Все всё знали и были предупреждены, тем более инфа о смене пола певца по имени Борис Апрель гуляла по сми активно, хотя и три-четыре года назад. Сам артист не подтверждал и не опровергал, но мое сердце подсказывало, что это правда и как оказалось, я была права. #Зианджа другая...милая, искрящаяся, очень открытая и как и раньше, трепещущая. Мы были лично знакомы, пару раз общались достаточно искрене. Я чувствовала, что молодой человек еще в поиске себя,своего места, и такой мощный прессинг и внимание со стороны зрителей и СМИ просто не выдержит. Силенок маловато, и шкура слишком тонкая. Он сделал паузу, сменил род деятельности и кардинально жизнь! И теперь я вижу личность, которая готова держать удар, а их будет столько, что одной пары боксерских перчаток не хватит. Держись, красотка, сделай максимально возможное, достань свои самые сильные и яркие ноты и уезжай назад. Здесь ты Гулливер или "поп-корн",как выразилась народная в латексе, предмет для насмешек, мишень для дартса, но никак не для реализации своих желаний! Так исторически сложилось, увы. И спасибо за смелость быть собой! ОБОЖАЮ #неугомоннаяМонро UPD:фаст-фуд
Ведущая телешоу Катя Осадчая решила сфотографироваться с эпатажной артисткой и опубликовала фото в Іnstagram программы "Світське життя". Под ним можно прочесть разные комментарии - от слов поддержки до осуждения:
Как сообщал УНИАН-Таблоид, своим тренером на вокальном конкурсе "Голос страны" Зианджа выбрала Потапа.
"Вы очень красивая девушка, и я счастлив, что вы пришли на этот проект. Мне нравится ваша трансформация, ведь в творчестве, как и в жизни нет "черного" и "белого", - обратился к девушке-трансгендеру Потап.