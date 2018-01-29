Соцсети отреагировали на возвращение экс-Бориса Апреля Зианджи на сцену (видео)

17:44, 29 января 2018
Общество
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Зианджа попала в команду Потапа / фото instagram.com/goloskrainy_official

Она исполнила композицию Smash Into You певицы Бейонсе. Своим пением Зианджа сумела развернуть к себе кресла сразу всех четырех тренеров – Джамалы, Потапа, Тины Кароль и Сергея Бабкина.

Соцсети бурно отреагировали на возвращение экс-Бориса Апреля на сцену:

Вспомнила анонсы, нашла трансляцию прямого эфира, Только только закончила петь и началось обсуждение...судьи в кажущемся шоке, хотя уверена, Все всё знали и были предупреждены, тем более инфа о смене пола певца по имени Борис Апрель гуляла по сми активно, хотя и три-четыре года назад. Сам артист не подтверждал и не опровергал, но мое сердце подсказывало, что это правда и как оказалось, я была права. #Зианджа другая...милая, искрящаяся, очень открытая и как и раньше, трепещущая. Мы были лично знакомы, пару раз общались достаточно искрене. Я чувствовала, что молодой человек еще в поиске себя,своего места, и такой мощный прессинг и внимание со стороны зрителей и СМИ просто не выдержит. Силенок маловато, и шкура слишком тонкая. Он сделал паузу, сменил род деятельности и кардинально жизнь! И теперь я вижу личность, которая готова держать удар, а их будет столько, что одной пары боксерских перчаток не хватит. Держись, красотка, сделай максимально возможное, достань свои самые сильные и яркие ноты и уезжай назад. Здесь ты Гулливер или "поп-корн",как выразилась народная в латексе, предмет для насмешек, мишень для дартса, но никак не для реализации своих желаний! Так исторически сложилось, увы. И спасибо за смелость быть собой! ОБОЖАЮ #неугомоннаяМонро UPD:фаст-фуд

Допис, поширений Неугомонная Монро (@monritta)

Ведущая телешоу Катя Осадчая решила сфотографироваться с эпатажной артисткой и опубликовала фото в Іnstagram программы "Світське життя". Под ним можно прочесть разные комментарии - от слов поддержки до осуждения:


 

Как сообщал УНИАН-Таблоид, своим тренером на вокальном конкурсе "Голос страны" Зианджа выбрала Потапа.

"Вы очень красивая девушка, и я счастлив, что вы пришли на этот проект. Мне нравится ваша трансформация, ведь в творчестве, как и в жизни нет "черного" и "белого", - обратился к девушке-трансгендеру Потап.

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Теги: #Зианджа на Голосе страны#певица-трансгендер Зианджа