Девушка-трансгендер Зианджа: возвращение экс-Бориса Апреля на сцену произвело фурор (фото, видео)

Артистка приняла участие в "слепых прослушиваниях" на "Голосе страны".

В первом этапе "слепых прослушиваний" вокального конкурса приняла участие "феномен" проекта, девушка-трансгендер Зианджа, ранее хорошо известная всем как Борис Апрель.

Все были потрясены и не сразу узнали в рыжей девушке некогда знаменитого "звездного воина Борю", передает ТСН.

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"Десять лет назад я была известна, как Борис Апрель. А исчезла со сцены я, потому что не справилась с критикой: была маленьким ребенком и мне очень не хватало новых знаний, образования. Поэтому все эти годы я путешествовала, в частности жила в Америке и училась. Но почувствовала, что мое призвание – это музыка. Очень хочу снова увидеть горящие глаза зрителей", - рассказала Зианджа о том, почему приняла участие в проекте.

Исполнительница появилась на сцене в зеленом топе и оранжевой юбке. Она исполнила композицию Smash Into You певицы Бейонсе. Своим пением Зианджа сумела развернуть к себе кресла сразу всех четырех тренеров – Джамалы, Потапа, Тины Кароль и Сергея Бабкина.

И своим тренером конце Зианджа выбрала Потапа.

"Вы очень красивая девушка, и я счастлив, что вы пришли на этот проект. Мне нравится ваша трансформация, ведь в творчестве, как и в жизни нет "черного" и "белого", - обратился к девушке-трансгендеру Потап.