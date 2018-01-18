Украинцам в несколько раз хотят повысить штрафы за употребление алкоголя в публичных местах

В Верховной Раде предлагают увеличить штрафы за нарушение правил продажи и употребления алкоголя.

Народный депутат Владимир Мисик 16 января зарегистрировал законопроект №7490, которым предлагается внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, пишет Радио Свобода.

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Автор документа предлагает увеличить размеры штрафов за распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в публичных местах, парках и транспорте или появление в общественных местах в пьяном виде – с 17-85 гривень до 340-510 гривень.

Законопроект также предусматривает увеличение штрафов за нарушение правил торговли пивом (кроме безалкогольного), алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями.

В частности за продажу таких алкогольных напитков несовершеннолетним или продажу табачных изделий в упаковках, содержащих менее 20 сигарет или папирос, или поштучно (кроме сигар) предлагается наказывать штрафом в 1700-3400 гривень вместо 510-1700 гривень.