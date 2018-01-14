В Чехии вынесли приговор активистке Femen, набросившейся с голой грудью на Земана - СМИ

Представительницу движения Femen Ангелину Диаш, которая бросилась на президента Чехии Милоша Земана на избирательном участке в Праге, в воскресенье признали виновной в уголовном преступлении.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на чешских журналистов, которые следят за процессом.

По их словам, гражданку Украины судили по обвинению в хулиганстве. Согласно приговору, ей присудили 3 месяца тюрьмы с испытательным сроком 1 год. Также, по решению суда, она должна покинуть страну.

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Кроме условного срока, для активистки вынесен запрет на въезд в Чехию (фактически – в Шенгенскую зону) сроком на 1 год.

Чешское издание Aktualne не уточняет статью уголовного кодекса, но подтверждает, что приговор по уголовному делу вынесен, и приводит слова адвоката о том, что активистка признала приговор, потому что хочет вернуться домой, хотя и "считает себя невиновным".

В другом сообщении издание ссылается на чешских комментаторов, которые считают, что поступок девушки помог Земану мобилизовать электорат. Приводятся также слова Ангелины Диаш о том, что она не согласна, но сожалеет, если это произошло.

Как известно, активистка Femen Анжелина Диаш устроила акцию на избирательном участке в Праге: когда Земан собирался проголосовать, женщина набросилась на него, сняв рубашку и выкрикивая "Земан - путинская проститутка!". Эта же фраза была написана у нее на груди.