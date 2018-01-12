В Чехии активистка Femen с голой грудью набросилась на президента (фото, видео)

17:18, 12 января 2018
Мир
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Инцидент произошел на выборах президента страны, пока неизвестно, какой была цель акции. 

В Чехии активистка Femen набросилась на действующего президента страны Милоша Земана. Инцидент произошел на одном из избирательных участков, куда он пришел, чтобы проголосовать.

Как сообщает Рустем Адагамов в Twitter, охранники Земана быстро оттащили девушку и повалили ее на пол. Президента вывели из помещения, а впоследствии вывели и активистку.

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Пока неизвестно, какой была цель акции. 

Ранее пышнотелая активистка Femen устроила акцию у посольства США в Киеве.

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Теги: #активистка Femen в Чехии#Femen Чехия#Femen бросилась на президента Чехии