В Чехии активистка Femen с голой грудью набросилась на президента (фото, видео)

В Чехии активистка Femen набросилась на действующего президента страны Милоша Земана. Инцидент произошел на одном из избирательных участков, куда он пришел, чтобы проголосовать.

Земан зашел на участок, на него бросилась девушка, президента увели. pic.twitter.com/lE7TfOmwZd — Рустем Адагамов (@adagamov) January 12, 2018

Как сообщает Рустем Адагамов в Twitter, охранники Земана быстро оттащили девушку и повалили ее на пол. Президента вывели из помещения, а впоследствии вывели и активистку.

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Пока неизвестно, какой была цель акции.

Ранее пышнотелая активистка Femen устроила акцию у посольства США в Киеве.