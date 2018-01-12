В Чехии активистка Femen с голой грудью набросилась на президента (фото, видео)
17:18, 12 января 2018Мир
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Инцидент произошел на выборах президента страны, пока неизвестно, какой была цель акции.
В Чехии активистка Femen набросилась на действующего президента страны Милоша Земана. Инцидент произошел на одном из избирательных участков, куда он пришел, чтобы проголосовать.
Земан зашел на участок, на него бросилась девушка, президента увели. pic.twitter.com/lE7TfOmwZd— Рустем Адагамов (@adagamov) January 12, 2018
Как сообщает Рустем Адагамов в Twitter, охранники Земана быстро оттащили девушку и повалили ее на пол. Президента вывели из помещения, а впоследствии вывели и активистку.
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Пока неизвестно, какой была цель акции.
Ранее пышнотелая активистка Femen устроила акцию у посольства США в Киеве.
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