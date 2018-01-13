Набросившуюся с голой грудью на президента Чехии активистку Femen задержали на 48 часов

Украинскую активистку движения Femen Анжелину Диаш, напавшую на президента Чехии Милоша Земана на избирательном участке в Праге, задержали на 48 часов.

Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на телеканал Česká televize.

Активистке объявили подозрение в совершении преступления по статье "хулиганство". В ближайшее время она должна предстать перед судом.

Как сообщал УНИАН, в Чехии активистка Femen набросилась на действующего президента страны Милоша Земана. Инцидент произошел на одном из избирательных участков, куда он пришел, чтобы проголосовать.

Земан зашел на участок, на него бросилась девушка, президента увели. pic.twitter.com/lE7TfOmwZd — Рустем Адагамов (@adagamov) January 12, 2018

Напомним, в июле после переговоров президента Украины Петра Порошенко с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Администрации президента Анжелина Диаш пыталась устроить провокацию, обнажив грудь и выкрикивая слова "Живет Беларусь".