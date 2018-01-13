Набросившуюся с голой грудью на президента Чехии активистку Femen задержали на 48 часов

02:16, 13 января 2018
Мир
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Активистке Femen объявили подозрение по статье "хулиганство".

Охрана выводит активистку / REUTERS

Украинскую активистку движения Femen Анжелину Диаш, напавшую на президента Чехии Милоша Земана на избирательном участке в Праге, задержали на 48 часов.

Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на телеканал Česká televize.

Активистке объявили подозрение в совершении преступления по статье "хулиганство". В ближайшее время она должна предстать перед судом.

Как сообщал УНИАН, в Чехии активистка Femen набросилась на действующего президента страны Милоша Земана. Инцидент произошел на одном из избирательных участков, куда он пришел, чтобы проголосовать.

Напомним, в июле после переговоров президента Украины Петра Порошенко с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Администрации президента Анжелина Диаш пыталась устроить провокацию, обнажив грудь и выкрикивая слова "Живет Беларусь".

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