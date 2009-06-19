Мировые цены на нефть повысились

Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 18 июня на ведущих нефтяных биржах повысились.

Официальные цены нефтяных фьючерсов составили:

- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE e-Brent Crude Futures Electronic - 71,06 (+0,21) долл./барр. (с поставкой в августе);

- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 71,37 (+0,34) долл./барр. ( с поставкой в июле).