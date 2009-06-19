Мировые цены на нефть повысились
00:58, 19 июня 2009Общество
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Завершились биржевые торги
Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 18 июня на ведущих нефтяных биржах повысились.
Официальные цены нефтяных фьючерсов составили:
- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE e-Brent Crude Futures Electronic - 71,06 (+0,21) долл./барр. (с поставкой в августе);
- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 71,37 (+0,34) долл./барр. ( с поставкой в июле).
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