В Черном море украинские вертолеты провели совместные тренировки с кораблем ВМС США

Морская авиация Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и корабль ВМС США Carney провели в Черном море совместные тренировки по стандартам НАТО.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре командования ВМС ВСУ, проведена тренировка типа PASSEX: совместные действия морской авиации ВМС ВС Украины и корабля ВМС США в море.

Отмечается, что отечественные ВМС провели совместные тренировки типа PASSEX с американским кораблем USS Carney (DDG 64), цель которых - отработка взаимодействия в соответствии со стандартами НАТО и повышение уровня совместимости.

В ходе тренировок вертолеты украинских ВМС Ка-27ПЧ и Ка-27пр в сложных метеоусловиях осуществили более десяти посадок на борт американского корабля, провели разведку и наблюдение за надводной обстановкой.

По словам временно исполняющего обязанности заместителя командующего ВМС ВСУ по боевой подготовке капитана 2 ранга Андрея Куриленко, отработка подобных совместных элементов становится «привычным для нас делом».

«Но, безусловно, каждая такая тренировка становится хорошей возможностью для получения дополнительных знаний и совершенствование навыков взаимодействия с нашими иностранными коллегами по современным стандартам», - акцентировал Куриленко.

В пресс-центре уточнили, что эсминец ВМС США находился в Одессе с дружественным визитом до 11 января.

Как сообщал УНИАН, утром 8 января в Одесский морской порт вошел американский ракетный эсминец Carney.

Согласно заявлению командования 6-го флота ВМС США, цель визита Carney DDG64 - проведение операций по обеспечению безопасности на море и укрепление комбинированной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров НАТО.

Позднее представитель ВМС ВСУ сообщил УНИАН, что между украинскими и американскими военными моряками планируется проведение совместных тренировок.