Убийство Ноздровской: суд не получал ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемому

В Вышгородском районном суде Киевской области заявили, что не получали ходатайства об избрании меры пресечения подозреваемому в убийстве адвоката Ирины Ноздровской.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам, которые собрались в помещении суда, сообщила его сотрудница.

Она отметила, что ходатайство об избрании меры пресечения в суд не поступало.

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Как сообщал УНИАН, утром в Генеральной прокуратуре сообщили, что передали в Вышгородский райсуд ходатайства об избрании меры пресечения задержанному 8 января по подозрению в убийстве Ноздровской, и утверждали, что судебное заседание начнется сегодня в 14.00.

Напомним, 1 января тело 38-летней Ноздровской, жительницы поселка Демидов Вышгородского района Киевской области, которая пропала 29 декабря, обнаружили в местной реке.

Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую сбил на автомобиле племянник экс-председателя Вышгородского районного суда Дмитрий Россошанский. По словам журналистки Анны Молчановой, Ноздровськой угрожали родственники виновника ДТП.

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8 января в полиции заявили о задержании лица, которое обоснованно подозревается в убийстве Ноздровськой. В тот же день ему было сообщено о подозрении.

Позже адвокат заявил, что по подозрению в убийстве задержали отца Дмитрия Россошанского – Юрия Россошанского.

Первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что подозреваемый в убийстве адвоката не признается в совершении преступления.